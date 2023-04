Tim van Dijke rijdt tweede ‘monument’ in acht dagen uit; renner uit Colijnsplaat 43ste in Parijs-Roubaix

Het Alzheimer Café is terug: ‘Je wordt opeens niet meer serieus genomen’

Het Alzheimer Café op Schouwen-Duiveland is terug. Met dit jaar vier bijeenkomsten gewijd aan dementie. Die aandacht is keihard nodig. Er rust nog altijd een taboe op dementie, merken Pauline Klerkx van het Odensehuis en Wilma Jansen van SMWO Schouwen-Duiveland. ,,Dat is enorm verdrietig. Je krijgt een diagnose en mensen denken gelijk dat je niet meer toerekeningsvatbaar bent.”