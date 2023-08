Twintigste editie Colijnsplaatse dagen komt er aan

met video André uit Haamstede zat 130 uur lang op een barkruk zonder te slapen om soos te redden: ‘Hadden we dit dan allemaal voor niets gedaan?’

Elk jaar probeert een aantal Zeeuwen het Guiness Book of Records te halen met de meeste gekke capriolen. André Dalebout was precies veertig jaar geleden een van de eersten uit Zeeland die een poging deed om een plek in het wereldberoemde boek te verwerven. Het werd een dagenlange martelgang. ,,Hadden we dit dan allemaal voor niets gedaan?”