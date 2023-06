Wissebad in Wissenkerke opent weer de deuren

Dat het alsnog gelukt is, is te danken aan een volhardend bestuur en een betaalde kracht die op de valreep werd gevonden. Want met alleen vrijwilligers was het zeker niet gelukt om zaterdag te starten. In maart van dit jaar slaakte het bestuur een noodkreet: zonder nieuwe vrijwilligers gaat het bad dit jaar niet open. En dat zou een hele aderlating zijn voor Noord-Beveland.