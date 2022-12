Zeeland helpt Oekraïne overweldigd door vrijgevigheid: 100.000 euro is al binnen en de teller loopt nog...

,,Toen we met de inzamelingsactie begonnen, dachten we: als we nu eens vijftig- of zestigduizend euro bij elkaar weten te krijgen, dan doen we heel mooi", vertelt Schrijver. ,,Maar dit is het dubbele. We hadden nog nooit zoiets opgezet en dan is het ook moeilijk om iets te verwachten. We weten allemaal dat de energieprijzen de pan uit rijzen en dat december één van de drukste maanden van het jaar is voor mensen om aankopen te doen. Dit bedrag is dus écht boven alle verwachtingen.”