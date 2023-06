Zeelandbrug nog tot zeker 17u dicht vanwege ernstig ongeluk, twee gewonden

Japanse kruiskwal weer aangetrof­fen in het Veerse Meer

Op een aantal zwemlocaties in Zeeland kunnen zwemmers weer met de japanse kruiskwal in aanraking komen. Het weekdiertje wordt vooral gezien in het oosten van het Veerse Meer. Kruiskwallen zijn voor het merendeel van de zwemmers onschadelijk, maar kunnen bij aanraking voor jeuk, prikkelingen en een rode huid zorgen.