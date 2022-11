16-jarige jongen bedreigd na beroving in Den Helder

Update Fietser (15) overleden door aanrijding met taxi in Volendam

Een jongen van 15 jaar is overleden door een ongeluk met een taxi afgelopen nacht in Volendam. De jongen afkomstig uit het Noord-Hollandse dorp reed rond 00.30 uur op de fiets over de Heideweg toen hij werd aangereden door de auto, meldt een woordvoerder van de politie. De jongen werd met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht, waar hij vandaag is overleden.

12:01