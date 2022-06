3voor12 haalt uit naar Pinkpop optreden Chef’ Special: 'Tijd haalt perfecte festivalact helaas in'

‘Kleine waarschuwing vooraf: de intentie was om écht een positieve recensie te schrijven’, begint recensent Kilian Kayser zijn verhaal, om daarna in te hakken op het optreden van de band.

Volgens Kayser ‘heeft de tijd Chef’Special ingehaald. ‘Op Pinkpop gaat Chef’ Special in de brandende zon met gestrekt been erin en dat werkt. Oude hitjes ‘Airplaying’ en ‘In Your Arms’ gaan erin als ijskoud water en even voelt het als 2014.’

‘Misschien is het ouder worden? Misschien is het de zon? Hoe dan ook wordt het steeds dieper in de set steeds teleurstellender om te concluderen dat dit ooit dé festivalact van Nederland was.’ Kayser is, kortom, niet erg enthousiast over het optreden van de Haarlemmers in Limburg.