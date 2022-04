8 jaar cel geëist tegen medeverdachten in moordzaak Ayla Mintjes

Op 12 mei vorig jaar probeerden K. en R. een gps-tracker te bevestigen onder de auto van B. Dat laatste is niet gelukt, omdat ze op heterdaad werden betrapt tijdens een inbraakpoging in de parkeergarage aan de Maassluisstraat. Kort voor hun aanhouding stopten ze de gps-tracker in een brievenbus van het pand.

Mintjes wist dat ze werd geobserveerd bij haar zonnestudio in Diemen. Zo noteerde ze op 9 mei een kenteken van K. in haar telefoon toen hij haar achtervolgde naar haar werk. “Ze moest elk moment over haar schouders kijken”, zei de officier. De liquidatie is in de woorden van het OM met bruut geweld uitgevoerd, waarbij de kogels in het rond vlogen. “Het is geen uitzondering meer dat anderen bij vergissing worden geliquideerd. In deze zaak is niet Anis B. maar Ayla Mintjes om het leven gebracht.”