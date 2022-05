Aanhouding na aanrijding waarbij automobilist doorreed

Zitting over ontslag Van Lienden uit stichting uitgesteld door rechtbank Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft de civiele zaak over het ontslag van Sywert van Lienden met ruim een maand uitgesteld. Op 14 juni is een nieuwe mondelinge behandeling gepland. Dan buigt de rechtbank zich over de vraag of de nu geschorste bestuurders en hoofdrolspelers in de mondkapjesaffaire ook moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).

9 mei