Aanrander op fiets in Alkmaar grijpt 40 vrouwen bij hun billen

De aanrander valt fietsende en lopende vrouwen lastig. De vrouwen worden van achteren benaderd en geknepen in of geslagen op de billen. Volgens NH Nieuws gebeurden de incidenten op verschillende tijden en plekken in Alkmaar, waardoor het voor de politie moeilijk is om de dader op te sporen.

Zo werden vier verschillende vrouwen en meisjes aangerand in november bij de Zeswielen in het Rekerhoutpark , de Paternosterstraat en in de Hornwaard. Op 21 december werden twee vrouwen en meisjes betast op de Koedijkerstraat en de Hertog Aalbrechtweg, waar allebei al eerder vrouwen slachtoffer zijn geworden van aanranding. Alle vergrijpen gebeurden tussen ongeveer 16.00 uur en 21.00 uur.

Een van de slachtoffers is de 21-jarige Daniëlle Lakeman. Zij werd op 21 december rond 21.00 uur aangerand bij de Paternosterstraat. Zij is op dat moment lopend onderweg naar een supermarkt. ,,Er remde een fietser naast me af en die greep me in mijn bil”, vertelt ze aan de nieuwssite. ,,Daarna reed hij keihard door.” Volgens Lakeman ging het om een blanke tiener, klein van stuk in donkere kleding met een capuchon op. Hij reed op een zwarte opoe herenfiets.

Een of meerdere daders

De politie geeft aan dat het kan gaan om één of meerdere mannen. De dader fietst steeds na het incident heel hard weg, waardoor er geen signalement doorgegeven kan worden. De politie sprak in december (nog) niet van een serie-aanrander.

,,We nemen dit heel serieus, het is een akelig vergrijp”, zegt politiewoordvoerder Derk Burger. ,,Maar veel aanknopingspunten om de dader dit keer op te sporen zijn er ook dit keer niet. Dat is ook logisch, als je nagaat hoe dit plaatsvindt.”

Jongen veroordeeld

Sinds september 2020 wordt Alkmaar geteisterd door iemand die vrouwen op de fiets bij hun achterwerk pakt, erop slaat of tikt. Afgelopen november werd een 17-jarige jongen veroordeeld voor vier aanrandingen die hij pleegde in 2021. Hij gaf aan dit te doen omdat hij zich verveelde gedurende de coronatijd. Volgens de advocaat van de jongen is hij niet in beeld als verdachte voor de recente aanrandingen.