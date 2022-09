Aantal passagiers op Schiphol in augustus nog niet op niveau van voor corona

In de twee voorgaande jaren werd het reizen nog bemoeilijkt door coronamaatregelen. In augustus 2021 ontving Schiphol 3,8 miljoen passagiers, in dezelfde maand in 2020 bijna 1,9 miljoen. In augustus 2019, nog voordat de pandemie was uitgebroken, kreeg Schiphol 6,8 miljoen passagiers over de vloer.