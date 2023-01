Achtergrond aanslagen Poolse supermarkten blijft raadsel: ‘Zwijgrecht’

Wederom nachtelij­ke afsluiting A27 bij Hilversum vanwege verwarde vrouw

De A27 is in de nacht van maandag op dinsdag vanaf 01:00 uur ruim een uur lang afgesloten geweest nadat een vrouw verward gedrag had vertoond op de fietsbrug over de snelweg bij Hilversum. Dat meldt de politie.

