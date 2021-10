Agressieve treinreiziger slaat met hakmes op de banken en bedreigt conductrice

Reizigers in de trein van Vlissingen naar Amsterdam trokken via een app van de NS aan de bel over de agressieve man, nadat hij aan het schreeuwen was en tegen voorwerpen om zich heen schopte. Een conductrice trof hem vervolgens aan in een in- en uitstapgedeelte van de trein, waar hij zijn hakmes aan het poetsen was. De reizigers die in de buurt zaten moesten zich uit de voeten maken.