Alle Waddeneilanden weer per veerdienst bereikbaar na urenlange blokkades door vissers

Alle Waddeneilanden zijn vanmiddag weer per veerdienst bereikbaar. De afvaarten verlopen nog niet allemaal helemaal volgens de gewone dienstregeling, maar dat zal in de loop van vanmiddag wel weer het geval zijn, verwachten de rederijen.

Texel, Vlieland, Terschelling en Schiermonnikoog hadden maandagochtend last van vissers, die de havens van Lauwersoog, Den Helder, Den Hoorn en Harlingen blokkeerden. De vissers hadden zich aangesloten bij de acties tegen het stikstofbeleid van boerendemonstranten.

De blokkade van de haven van Harlingen duurde het langst. De eerste boot vanaf Terschelling was al vertrokken toen de vissers met hun kotters de haven afsloten. Passagiers konden de Willem Barentsz verlaten via een andere kade in Harlingen, maar daar konden auto’s en goederen niet van boord. De Willem Barentsz meerde vanmiddag alsnog bij de veerdam in Harlingen aan, zodat eilanders hun voertuig konden ophalen. Ondertussen vertrokken vanaf de eilanden de eerste veerboten weer. Ook de sneldienst van Terschelling naar Harlingen en vice versa gaat weer varen.

De veerdienst vanaf Schiermonnikoog moest vanmorgen met alle passagiers aan boord terugvaren naar het eiland, toen de haven van Lauwersoog geblokkeerd bleek. Ook de sneldienst vanaf dat eiland keerde terug. In Lauwersoog was de blokkade rond 10.30 uur voorbij. Rederij TESO, die de verbinding van en naar Texel verzorgt vanuit Den Helder, heeft voor vanmiddag extra afvaarten geregeld.

Ameland is vandaag steeds bereikbaar geweest, aangezien de haven van Holwerd niet werd afgesloten door actievoerende vissers. De belangrijkste doorgaande scheepvaartroute in Noord-Nederland, het Prinses Margrietkanaal, is sinds vanochtend gestremd. Bij Gaarkeuken in Groningen staan tractoren op een brug, die daardoor niet open kan voor schepen onderweg van Lemmer naar Delfzijl of andersom. Een klein aantal binnenvaartschepen ligt voor de gesloten brug; de rest van de schepen kon tijdig een andere route nemen of wachten in een haven, aldus Rijkswaterstaat.

Watertaxi

De gemeente Terschelling zette vandaag een watertaxi in voor eilanders die een medische spoedafspraak hebben op het vasteland. Vlieland bekeek per geval hoe vervoer over het water geregeld kan worden als er een medische noodzaak is.

Harlingen heeft met een aantal hotels en restaurants in de buurt van de veerterminal geregeld dat gestrande reizigers daar terecht konden zolang de veerdienst buiten bedrijf is. Bij de bootterminal hadden Terschelling, Vlieland en rederij Doeksen, verantwoordelijk voor de veerdiensten, een informatiepunt ingericht. Doeksen adviseerde mensen om niet naar Harlingen te komen.

