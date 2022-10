Amsterdam onderzoekt mogelijkheden voor online gebiedsverbod na online-misdragingen

Het Amsterdamse stadsbestuur kijkt naar de mogelijkheden voor een online gebiedsverbod om opruiende filmpjes op sociale media tegen te gaan. Burgemeester Femke Halsema schrijft dit in een brief aan de gemeenteraad naar aanleiding van vragen over problemen rond de zogenoemde drillrapscene. De burgemeester zegt verder dat ze in gesprek gaat met socialemediaplatforms om ze aan te spreken op hun verantwoordelijkheid als gebruikers kwalijke content plaatsen en/of verspreiden.

,,Denk aan online-opruiing die kan leiden tot offline geweld in de stad, of online seksueel geweld en intimidatie die kunnen leiden tot ernstig trauma en mentale problemen onder Amsterdamse jongeren”, aldus Halsema. Hiervoor staat volgend jaar maart een gesprek gepland in de ambtswoning.

Recent onderzoek toont volgens Halsema aan dat de drillrapmuziek slechts een beperkte rol speelt bij geweldsincidenten in de stad. De oorzaak ligt volgens het Actiecentrum Veiligheid en Zorg, dat onderzoek deed naar twee rivaliserende drillrapgroepen in de hoofdstad, meer in de onderliggende gewelddadige straatcultuur. Die speelt zich steeds meer online af. De burgemeester zegt verder te kijken of en hoe de gemeente beter inzicht kan krijgen in hoe dat wat er online gebeurt kan leiden tot geweld op straat, zodat daarop tijdig actie kan worden ondernomen.

Over de bevoegdheden van de burgemeester voor het opleggen van een onlinegebiedsverbod, een bevel om opruiende videoclips te verwijderen of niet te plaatsen op bepaalde platforms, is juridisch nog weinig bekend. ,,De driehoek heeft besloten om dit onontgonnen pad te bewandelen in de vorm van een proef. Zodra een geschikte zaak zich voordoet, zullen de eerste ervaringen hiermee worden opgedaan.” Halsema realiseert zich dat de rechter of de Autoriteit Persoonsgegevens de gemeente nog kan terugfluiten, maar denkt dat anders juridische duidelijkheid over zo’n onlinegebiedsverbod nog lang op zich laat wachten.

Drillrap is een uit Amerika overgewaaide hiphopstroming waarin onder meer geweld wordt verheerlijkt en die populair is in Nederlandse steden. Meerdere geweldsincidenten worden hiermee in verband gebracht.