Amsterdam schenkt fietsen uit depot aan Oekraïne: ‘Op de fiets kunnen ze zich makkelijker verplaatsen’

Mutsei reed eerder afgedankte ambulances met medische hulpgoederen naar haar geboorteland. Ze is sinds het uitbreken van de oorlog in het land zes keer terug geweest. ,,Vanuit Oekraïne kregen we een hoop verzoeken om fietsen. Die zijn er in bepaalde gebieden helemaal niet. Ze zijn gestolen of vernietigd door bommen”, stelt ze. Ze heeft via Facebook ook al driehonderd fietsen ingezameld van particulieren. De helft daarvan is al in Oekraïne.