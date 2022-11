Amsterdamse korpschef betreurt fout bij gerichte wapencontroles: ‘Bijzonder zuur’

De Amsterdamse politiechef Frank Paauw noemt het ‘bijzonder zuur’ dat juist daar waar de politie het hardst moet werken om vertrouwen te winnen fouten zijn gemaakt in de proef met gerichte wapencontroles. Dat zei hij tijdens een spoeddebat met de gemeenteraad, nadat vorige week duidelijk werd dat de politie ten onrechte een preventieve fouilleeractie heeft gehouden in onder meer een jongerencentrum.

,,Het Amsterdamse korps heeft juist in de afgelopen periode heel veel energie gestoken om vertrouwen te herwinnen, om professioneler te worden, om de discussie over etnisch profileren gewoon op tafel te leggen”, zei Paauw. Hij noemde het dan ook een ‘uitermate gevoelige zaak’ voor de politie. ,,Maar nog veel meer voor de jongeren in onze wijken, dat ze geconfronteerd worden met dit gebeuren. Dat betreur ik zeer.”

Volgens de politiechef is het vertrouwen in zijn algemeenheid in de politie best goed. Behalve in de - zoals Paauw ze noemt - ‘pechwijken’ waar de politie het hardst moet werken om het vertrouwen te winnen van jongeren met een migratieachtergrond. ,,Dan is het inderdaad bijzonder zuur dat dit heeft plaatsgevonden.”

Antwoorden op de vragen van de gemeenteraad over hoe het zo ver heeft kunnen komen, had hij nog niet. De politie doet daar intern onderzoek naar, waarbij ook de ervaringen van de jongeren en jongerenwerkers worden meegenomen. Mogelijk is het volgens Paauw misgegaan bij de instructie, wat zou verklaren waarom meerdere agenten in de fout zijn gegaan.

Vrijdag werd bekend dat Amsterdam per direct stopt met een proef met wapencontroles nadat een aantal acties niet volgens de afspraken is verlopen. Zo zijn volgens burgemeester Femke Halsema op donderdagavond 10 november een aantal ‘onbevoegde controles’ uitgevoerd. Mensen werden in publieke gebouwen gefouilleerd en een van de controles was in een jongerencentrum buiten de aangewezen risicogebieden. Halsema noemde dit namens de driehoek ‘zeer ernstig’.

Wanneer de uitkomsten van het onderzoek bekend worden, is nog niet duidelijk. Net als de gemeenteraad wil ook Halsema snel de feiten op tafel, zei ze. De burgemeester vindt het op dit moment niet nodig een externe partij bij het onderzoek te betrekken, waar enkele partijen om vroegen. dat kan volgens haar in een later stadium alsnog, mocht daar behoefte aan zijn.