Amsterdamse Tropenmuseum onderzoekt herkomst baby op sterk water: ‘Eervolle begrafenis geven’

De kwestie kwam op tafel nadat kunstenares en Kalinya Terewuyu-gemeenschapslid Manuwi C. Tokai door het museum gevraagd was een gedicht te schrijven over haar voorouders. ,,We wisten dat de baby in het bezit was van de Nederlandse staat, maar niet precies waar. Het sterke vermoeden bestond dat de baby in het depot van het Tropenmuseum zou zijn.”