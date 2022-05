ANVR ‘gematigd positief’ over beheersen drukte Schiphol, desondanks druk tot en met zomer

Huren in Velsen soms wel 100 euro hoger, ondanks achterstal­lig onderhoud en hogere energie­prij­zen

Veel huurders van Velison Wonen in Velson mogen het komende jaar honderd euro meer per maand aan huur gaan betalen. In sommige gevallen is dat een stijging van wel 15 procent. De verhoging is ondanks de negatieve adviezen van de Huurdersraad, vaak gebrekkig onderhoud en energieprijzen die de pan uit rijzen. Dat schrijft NH Nieuws.

12 mei