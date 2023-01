Artiest valt van grote hoogte naar beneden in Kerstcircus Haarlem

Een artiest is vanavond van een grote hoogte naar beneden gevallen tijdens een optreden van het Kerstcircus Haarlem. Een politiewoordvoerder laat weten dat de circusartiest gewond naar het ziekenhuis is overgebracht.

Hoe het slachtoffer eraan toe is en hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet duidelijk, aldus de woordvoerder. Het ongeluk gebeurde rond 20.45 uur. Er waren toen zo’n duizend toeschouwers in de circustent aanwezig. Hulpverleners hebben het publiek het circus uitgeleid.

,,Tussen de duizend toeschouwers zaten ook een hoop kinderen die deze persoon naar beneden hebben zien vallen. Dit is heel heftig om te zien, dus vanuit de politie adviseren we om contact op te nemen met de huisarts, mochten zij hierna klachten krijgen. Ook is er slachtofferhulp beschikbaar”, zegt de woordvoerder.

Het Kerstcircus staat sinds 22 december in het Burgemeester Reinaldapark in Haarlem-Oost. Tot en met 8 januari zouden er voorstellingen zijn, onder anderen met Hans Klok. Of de geplande voorstellingen nog doorgaan, is nog niet bekend.

