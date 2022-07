Auto klapt achterop rijdende vrachtwagen en vliegt in brand op A7

Is golfen decadent in drukke regio’s? ‘We kunnen de woningnood oplossen door te bouwen op golfbanen’

Golfbanen nemen extreem veel ruimte in. Zoveel zelfs dat je de woningnood kunt oplossen als je de terreinen bebouwt met huizen. ,,In een land waar je elke vierkante meter drie keer om moet draaien, is dit volstrekt belachelijk’’, zegt duurzaamheidswetenschapper Ronald Rovers. ,,Decadent zelfs.”

25 juli