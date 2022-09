Auto verwoest bij brand in Alkmaar

Amsterdam­se drugstafe­re­len aan de Schelde: nadrukke­lij­ke link naar Nederland­se onderwe­reld

Antwerpen wordt met enige regelmaat opgeschrikt door hevig drugsgeweld. In veel zaken is een link naar de Nederlandse onderwereld snel gelegd. Inmiddels zitten in België volop Amsterdammers vast voor betrokkenheid bij explosies, voor plannen daartoe of voor het ‘uithalen’ van cocaïne uit de zeehaven, schrijft Het Parool.

10 september