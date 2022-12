Automobilist gewond bij crash tegen boom in Anna Paulowna, hond ongedeerd

Schaatsers wagen zich op natuurijs in Schoorlse Duinen en andere plekken in Nederland

Tientallen mensen hebben vanochtend geschaatst op het Leersumse Veld in de provincie Utrecht. Ook op andere plekken in Nederland wordt woensdag op natuurijs geschaatst, zoals in Friesland. NH Nieuws meldt schaatsers op het ijs in de Schoorlse Duinen.

