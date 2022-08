Automobilist verliest macht over het stuur en eindigt in sloot in Koog aan de Zaan

Grote brand in kraakpand in Zaandam is uit

Aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat in Zaandam heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed in een kraakpand, meldt de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Meerdere mensen konden zelfstandig het pand verlaten. Het dak van het gebouw is door de brand ingestort. Voor zover bekend zijn er geen gewonden.

14 augustus