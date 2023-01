Automobiliste botst op busje op rotonde N244 Purmerend, gewond naar ziekenhuis

Sneeuw zorgt toch nog voor grote problemen in Brabant: meerdere wegen afgesloten

De sneeuw heeft aan het begin van de middag toch nog voor grotere problemen gezorgd op de weg. In Brabant zijn meerdere (snel)wegen afgesloten, wat leidt tot grote files. Op sommige plaatsen is tot 8 centimeter sneeuw blijven liggen. Tot 14.00 uur geldt in Brabant en Limburg code oranje.

13:30