AZ klopt Westerlo in laatste test voor Europees seizoen

AZ neemt het donderdag op tegen FK Tuzla City. Het eerste duel in de tweede voorronde van de Conference League is in Alkmaar. De return volgt een week later in Bosnië en Herzegovina. Bruno Martins Indi en Jordy Clasie lijken klaar voor de thuiswedstrijd. Zij kwamen tegen Westerlo voor het eerst in actie in de voorbereiding. De zieke Vangelis Pavlidis was niet inzetbaar tegen Westerlo.