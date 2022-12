AZ verlengt contract van eerste doelman Hobie Verhulst

,,Het is zijn eerste seizoen als eerste doelman in de Eredivisie”, zegt directeur voetbalzaken Max Huiberts. ,,Richting de winterstop zijn we tot de conclusie gekomen dat hij deze contractverlenging verdient. In de zomer zou hij uit zijn contract lopen en daar wilden we niet op wachten. Daarom hebben we vroegtijdig verlengd.”

Verhulst komt uit de jeugd van AZ, maar stapte in 2014 over naar MVV Maastricht. Via FC Volendam en Go Ahead Eagles keerde hij in 2020 terug in Alkmaar. AZ-trainer Pascal Jansen gaf hem aan het begin van dit seizoen de voorkeur boven de Deen Peter Vindahl, die vorig jaar de nummer 1 was. AZ maakte zondag bekend dat Vindahl de rest van dit seizoen op huurbasis voor de Duitse club 1. FC Nürnberg speelt.