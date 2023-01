Ban op reclame voor vis, vlees en fossiele brandstoffen in bushaltes provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland staat geen reclames voor vlees, vis en fossiele brandstoffen meer toe op haar bushaltes. Het weren van visreclame is zelfs een wereldprimeur, aldus actiegroep Reclame Fossielvrij.

Voortaan zijn reclameaffiches voor vlees, vis en ‘producten met fossiele brandstoffen als energiebron’ uit den boze bij ruim vijfhonderd bushaltes in Noord-Holland. Dat is de consequentie van een motie van PvdA en GroenLinks die eind december werd aangenomen in de Provinciale Staten.

Het provinciebestuur had eerder vorig jaar al aangekondigd dat het contract met het bedrijf dat de bushokjes beheert het toelaat om advertenties te weren zonder dat daar financiële consequenties aan vastzitten voor de provincie. ,,We kunnen de eis daarom op dit moment al aan het lopende contract toevoegen”, legt een woordvoerder uit.

Dit contract loopt nog tot het einde van het jaar, maar ook daarna houdt het provinciebestuur vast aan het weren van reclame voor vlees, vis of fossiele producten als vliegreizen en benzineauto’s. Dat wordt als eis meegenomen in het volgende contract waarvoor dit jaar een aanbesteding gaat lopen.

525 bushaltes

De beheerder van de bushokjes is verzocht om contact te zoeken als er nog campagnes rond vis, vlees of fossiele producten lopen of als die nog gepland zijn. Daarop is nog geen reactie gekomen, maar dat zal met de kerstvakantie te maken hebben, redeneert de provincie. ,,Wat ons betreft gaan de wijzigingen direct in.”

Overigens gelden de nieuwe regels lang niet voor alle bushaltes in Noord-Holland. De provincie heeft een contract over 525 bushaltes en de daar geplaatste reclamezuilen, de zogeheten abri’s, vooral langs wegen en busbanen waar de provincie de wegbeheerder is. Binnen de bebouwde kom, waar toch de meeste bushaltes staan, zijn het veelal de gemeenten die daarover gaan.

De motie was ingediend door het Amsterdamse PvdA-Statenlid Alphons Muurlink. ,,We hebben als provincie duurzame doelen voor voedsel en mobiliteit, meer openbaar vervoer,” zegt hij. ,,Daar horen vlees en fossiele brandstoffen niet in thuis. Dan moet je er ook geen reclame voor maken.”

Primeur

De gemeenten Haarlem en Nijmegen besloten eerder al om reclame voor vlees te weren, maar van een ban op visreclame zijn volgens Reclame Fossielvrij uit de hele wereld geen voorbeelden bekend. Ook is Noord-Holland volgens de actiegroep de eerste provincie die dit soort niet-duurzame advertenties weert.

De actiegroep bepleit een landelijk verbod op fossiele reclame. Daarmee worden ook commercials op tv en sociale media geraakt, zegt Rosanne Rootert van Reclame Fossielvrij. De actiegroep trekt een parallel met tabaksreclame die al twintig jaar verboden is. ,,De klimaatcrisis is zo ver gevorderd. De overheid kan niet toestaan dat de fossiele industrie haar misleidende boodschappen blijft afgeven. Die werken elke klimaatactie tegen.”

Twee jaar terug was Amsterdam de eerste gemeente die reclame ging weren voor producten waarvoor fossiele brandstoffen nodig zijn, zoals benzineauto’s en vliegtickets. In de praktijk golden de afspraken alleen voor de reclame in de metrostations. Rootert: ,,De stad hangt nog steeds vol met reclame voor Shell, Total en KLM.”

