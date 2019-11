Basisschoolleerlingen zien schietpartij in Alkmaar, slachtoffer ernstig gewond

Rond 8.10 uur kreeg de politie een melding van een persoon die vernielingen aan het aanrichten was in de straat. Toen de politie even later arriveerde, volgde de vrouw de aanwijzingen van de agenten niet op. Hierop zagen agenten zich genoodzaakt om gericht op de persoon te schieten. Het slachtoffer is gewond geraakt en met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.