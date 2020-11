Bedenker 'Zeesluis IJmuiden’ verbaasd door alle aandacht

Het is simpel, maar het is de grootste zeesluis en het is in IJmuiden. Precies wat het is

De IJmuidense benadrukt dat de eenvoud juist belangrijk is. ,,Het is simpel, maar het is de grootste zeesluis en het is in IJmuiden. Precies wat het is.”



Van de Pieterman stond verbaasd te kijken van alle aandacht die ze door de winst krijgt. ,,Hoeveel telefoontjes en appjes ik nu krijg, is ongelooflijk", vertelt ze lachend. ,,Mijn familie grapten al dat ik wel een BN’er lijk en dat ik binnenkort met een beveiliger over straat moet.”