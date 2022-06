Bekende crimineel Sjaak B. opgepakt in Rijsenhout

Heineken-ontvoerder

Sjaak B. werd in 1994 veroordeeld wegens doodslag in een café in Badhoevedorp. Hij was zelf doelwit van een aanslag in januari 2015. B. zat toen in een restaurant in Panama, waar hij van achteren door zijn hoofd werd geschoten. B. raakte zwaar gewond maar overleefde de moordaanslag. Na maandenlang verblijf in ziekenhuizen moest hij in Nederland terecht staan in het Passage-proces, onder meer op verdenking van het plegen van een aanslag op Heineken-ontvoerder Cor van Hout.