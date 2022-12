Besluiten over vuurwerkshows in grote steden vallen vandaag: ‘Raden aan nieuws in de gaten te houden’

Besluiten over het al dan niet doorgaan van de vuurwerkshows en vreugdevuren in Amsterdam en Rotterdam vallen vandaag, melden die steden. Er wordt voor oudejaarsdag flink wat neerslag en wind verwacht. Daarom is het doorgaan van de evenementen nog onzeker.

In beide steden maken de omgevingsdiensten zaterdag een inschatting of het veilig is om de vuurwerkshows door te laten gaan. ,,Zodra dat besluit bekend is, zal de gemeente daar zo snel mogelijk over communiceren. Omdat het besluit waarschijnlijk pas laat op de avond wordt genomen, raden we mensen aan het nieuws in de gaten te houden,” meldt de gemeente Amsterdam.

Die mededeling geldt bijvoorbeeld voor het traditionele vreugdevuur in het Amsterdamse Floradorp en ook de show op de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord. Volgens de brandweer is het vuur bij windkracht 6 en sterker niet veilig en verantwoord. ,,Bij windkracht 5 tot 6 kan het vuur plaatsvinden, maar met extra maatregelen: een halvering van de hoogte van de stapel (maximaal 4 meter) en aanwezigheid van een waterscherm voor mogelijke vonken. Afhankelijk van de weersontwikkeling en advies van de brandweer zal de Amsterdamse driehoek zaterdag definitief besluiten of het vuur kan plaatsvinden met deze extra maatregelen of dat het gezien de wind niet veilig en verantwoord kan.”

,,We houden van minuut tot minuut de situatie met de wind in de gaten. Het komt vaak voor dat de wind in de avond gaat liggen en daar hopen we dan ook op,” zegt een woordvoerder van de gemeente Rotterdam. ,,Maar ook daar kunnen kort voor het beoogde aanvangstijdstip de vuurwerkshows, zoals het nationale vuurwerk afgeblazen worden.”

In Den Haag zijn de traditionele vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp vanwege de verwachte weersomstandigheden een dag vervroegd. Vrijdagavond om 23.00 uur zal in beide kustplaatsen een 10 meter hoge houtstapel in brand worden gestoken.