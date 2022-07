Bestelbus crasht tegen boom in Zaandam, bestuurder gewond

Lex Gaarthuis uit IJmuiden stopt met la­tenightshow op Radio 10

Lex Gaarthuis stopt met zijn eigen latenightshow op Radio 10, het programma Laat Met Lex. De radio-dj merkte “de laatste tijd” dat hij toe is “aan nieuwe dingen op radio- en mediagebied in de breedste zin van het woord”, laat hij maandag via Instagram weten. Hij maakte het programma, dat van maandag tot en met donderdag wordt uitgezonden tussen 21.00 uur en 00.00 uur, bijna vier jaar lang. De show is alleen nog deze week te horen.

11 juli