Bestelbus meermaals over de kop bij aanrijding in Oostzaan, twee gewonden

Politiehe­li­kop­ter cirkelt boven Edam op zoek naar inbreker

Aan de Roelef Bootstraat in Edam is in de nacht van woensdag op donderdag een inbreker op heterdaad betrapt. De politie was snel ter plaatse en is direct een zoekactie gestart. Dat schrijft het Noordhollands Dagblad.

14 april