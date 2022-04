Bestelbus vliegt in brand op A7 bij Middenmeer

Nieuwe meetappara­tuur brengt uitstoot Tata Steel beter in kaart

Om de uitstoot van schadelijke stoffen door Tata Steel nog beter in kaart te brengen, is nieuwe meetapparatuur geïnstalleerd in Wijk aan Zee. De provincie Noord-Holland heeft er een bestaand meetstation laten uitbreiden. Voortaan worden op het meetpunt aan de Bosweg ook concentraties van de stoffen benzeen, tolueen, xyleen en naftaleen gemeten.

21 april