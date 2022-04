Bestuursvoorzitter scholen in Noord-Holland en Friesland moet vertrekken verdwijnen na overheidsgeld

Minister verbaasdSchoolleiders van de acht scholen van de Stichting voor Persoonlijk Onderwijs (SvPO), waar de Tjalling Koopmans College in Hurdegaryp en de Ida Gerhardt Academie in Hoorn bij horen, hebben het vertrouwen opgezegd in bestuurder Misha van Denderen. Hij heeft daarop zijn functie neergelegd.

De schoolleiders vragen Van Denderen om ‘per direct een demissionaire rol aan te nemen totdat hij het bestuur heeft overgedragen aan een opvolger’. De brief van de schoolleiders is niet alleen naar het bestuur van de SvPO gestuurd, maar ook naar onderwijsminister Wiersma en ouders van leerlingen. In een begeleidende mail aan ouders hebben de schoolleiders vrijdagmiddag laten weten dat Van Denderen gehoor geeft aan de oproep. ,,Er zal op korte termijn meer duidelijkheid komen over zijn opvolging.”

Financieel wanbeleid

De oproep van de schoolleiders komt na een rapport van de Inspectie van het Onderwijs. Van Denderen lag afgelopen week onder vuur, na de publicatie van de Inspectie van het Onderwijs. De bestuurder heeft financieel wanbeleid gevoerd, luidt het oordeel. Onderwijsminister Dennis Wiersma eiste dat Van Denderen zijn functie neerlegt. Ruim 22 miljoen euro aan onderwijsgeld is gebruikt om gebouwen te financieren. Ongeveer 16 miljoen euro kwam - ten onrechte - terecht bij privéstichtingen van de schoolbestuurder.

De kwaliteit van het onderwijs van de SvPO is volgens de inspectie ook in het geding. Drie scholen (in Amsterdam, Hoorn en Utrecht) werden eerder al beoordeeld als ‘zeer zwak’. De onderwijskwaliteit van de Isaac Beeckman Academie in Kapelle is volgens de inspectie wél op orde.

‘Unaniem afstand van het huidige bestuur’

De schoolleiders zijn ‘zeer erkentelijk’ voor het werk van Van Denderen, die de scholenstichting oprichtte. ,,Maar we zijn van mening zijn dat de scholen slechts een realistische kans op doorstart hebben wanneer de schoolleiding unaniem afstand doet van het huidig bestuur.”

De schoolleiders schrijven ook dat ze blijven geloven in het onderwijsconcept van de SvPO. ,,We menen dat deze wisseling de enige mogelijkheid is om de rust op de scholen te waarborgen, de wervingskansen ten positieve te keren en de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Wij gunnen de leerlingen een doorstart van hun scholen die wij allen een warm hart toedragen.”

Van Denderen stelde de minister, in reactie op het rapport, een ultimatum. Hij is het niet eens met de kritiek. Hij wilde nog voor de meivakantie garantie dat de acht scholen van de SvPO de komende zes jaar voldoende geld krijgen om te kunnen blijven bestaan, ook als de leerlingenaantallen dalen. Pas dan zou hij bereid zijn om op te stappen, schreef hij dinsdag nog in een brief aan Wiersma.

