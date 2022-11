Bewoners IJmond willen weten hoe schadelijk vervuild stof is: ‘Ik overweeg om te verhuizen’

‘Een enkele keer’ een schadelijke stof als lood binnenkrijgen kan geen kwaad, vertelde GGD-arts Nienke van de Waal gisterenavond aan bewoners van de IJmond. Maar wat is ‘een enkele keer’?, vroegen ouders van buitenspelende kinderen zich af tijdens de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Beverwijk naar aanleiding van het laatste RIVM-rapport over neerdalend stof in de Noord-Hollandse regio. Concrete antwoorden bleven uit.

In de IJmond daalt nog steeds sterk verontreinigd stof neer, concludeerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) vorige week. Hoewel staalbedrijf Tata Steel verschillende maatregelen nam om de vervuiling te verminderen, is dat nog niet terug te zien in het zogenoemde ‘grof stof’ dat in de regio te vinden is. Het stof bevat onder meer verhoogde hoeveelheden lood en PAK’s. Dat is een groep stoffen waarvan sommige het risico op kanker kunnen vergroten.

Hoeveel iemand van de schadelijke stoffen binnenkrijgt, is bepalend voor de vraag wat het effect op de gezondheid is, vertelde Van de Waal tegen een bijna volle zaal met bewoners en afgevaardigden van de provincie en gemeenten. Maar hoeveel dan te veel is, werd tot teleurstelling van de inwoners van de regio niet duidelijk.

Want kinderen in de regio krijgen het stof misschien wel heel vaak binnen. Als je namelijk een speeltoestel afneemt, valt het stof op de grond, zo redeneerde een bewoonster. ,,Dan is het dus niet weg.” Als kinderen in het gras spelen of met hun handen om het even wat aanraken buiten, krijgen ze het stof aan hun handen. ,,Als ze vervolgens hun rozijntjes eten, krijgen ze het dus in hun mond”, aldus een andere bewoonster. ,,Zoiets gebeurt zeker dagelijks. Valt dat onder ‘een enkele keer’?”

De specialisten van de GGD noch het RIVM konden concrete antwoorden geven. GGD-arts Van de Waal benadrukte wel dat mensen niet moeten ‘doorschieten’ in hun zorgen. ,,Ik kreeg eens de vraag: als mijn kind met een bal stuitert waar stof aan zit, is dat dan gevaarlijk? Zo ver moeten je zorgen niet gaan.”

In Wijk aan Zee worden speeltoestellen op kosten van Tata Steel schoongemaakt. Een bewoner wilde dinsdagavond weten of dat ook in andere gemeenten gaat gebeuren. Wethouders van de IJmond-gemeenten legden uit nu gezamenlijk te bekijken wat er in het gebied moet gebeuren om de effecten van het stof op de gezondheid zo beperkt mogelijk te houden. Moet er geen voorlichtingscampagne op scholen komen?, vroeg een bewoner zich af. Milieu-wethouder in Beverwijk Brigitte van den Berg noemde dat inderdaad een ‘reële suggestie’.

De avond heeft een van de bewoonsters van de regio weinig gebracht, vertelde ze nadien desgevraagd. ,,Er gebeurt te weinig om dit op te lossen. Ik overweeg serieus om te verhuizen.”