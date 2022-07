Boeren weer weg bij distributiecentrum in Zaandam na urenlange blokkade

Volgens een aanwezige politieagent heeft burgemeester Jan Hamming van Zaanstad de actie verboden. Daarop hebben boeren en politie overlegd, alles in een gemoedelijke sfeer. De actievoerders besloten daarna ‘naar huis te gaan’, al suggereerden sommigen langs het provinciehuis in Haarlem te rijden.

Ook Schiphol werd genoemd. Een woordvoerder van de protestboeren zei ter plekke: ,,Ik heb gevraagd of we naar Schiphol mogen. Dat kon niet. Er gaan er duizenden naar Schiphol elke dag maar wij mogen niet.” Volgens hem ,,hebben we hier een vriendschappelijke actie gecreëerd, en we steunen elkaar. We gaan de oorlog winnen. We blijven gewoon vervelend doen maar wel op een nette manier”. En: ,,Zet de boer terug op zijn land, waar-ie hoort. Je moet een boer niet het asfalt op jagen, dan wordt het een puinhoop.”