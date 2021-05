Boodschappenbezorger gebruikte coke en heroïne voor hij moeder van vier kinderen doodreed tijdens tweede werkdag

P. was in het verleden verslaafd aan heroïne en gebruikte naar eigen zeggen methadon om van zijn verslaving af te te komen. ,,Af en toe had ik een terugval en gebruikte ik heroïne. Dat is ook gebeurd toen ik naar Nederland kwam”, vertelde P. ,,Ik zal vandaag eerlijk zijn. Ik had de avond ervoor een beetje heroïne gebruikt. Om 04.00 uur ‘s nachts heb ik weer heroïne gebruikt met een vriend en sliep ik in de auto, dicht bij mijn nieuwe werk.” Om 7.00 uur meldde de chauffeur zich voor zijn tweede werkdag. ,,De cocaïne had ik genomen in de ochtend voordat ik naar werk ging.”

‘In slaap gevallen’

P. vertelde de rechter dat hij op de middag van het fatale ongeluk erg moe was na een dag boodschappen bezorgen en een nacht met weinig slaap. Aan zijn collega die hem inwerkte vroeg hij nog of ze konden wisselen. Die zou dat hebben geweigerd, waarop P. besloot zelf terug naar het magazijn te rijden. ,,Het was nog 20 kilometer en het was niet druk op de weg, dus besloot ik door te rijden. Op een gegeven moment ben ik in slaap gevallen. Ik heb van de politie begrepen dat ik op de andere helft van de weg ben gekomen. Toen ik mijn ogen opendeed, was het al te laat”, aldus de verdachte. ,,Als ik daar bij stilgestaan had, had ik niet gereden en had ik mijn rijbewijs weggegooid.”