Brand bedrijfspand Wieringerwerf, 50 mensen geëvacueerd

Update Grote drugsorga­ni­sa­tie opgerold die vanuit Mijdrecht voor meer dan 25 miljoen aan cocaïne verhandel­de

In een grootschalig onderzoek naar verdovende middelen zijn vrijdagochtend invallen geweest in zes panden in De Ronde Venen. De invallen vormen het slotstuk van een grootschalig onderzoek naar een drugsorganisatie die vanuit Mijdrecht actief was. In totaal traceerde de politie cocaïne en wapens voor een straatwaarde van ruim 25 miljoen euro.

10 juni