Brand bij boerderij in Zwaagdijk-Oost

Wanted, stikstof­rech­ten van Veluwse boeren: ‘Er is een wildwest gaande’

Schiphol, Lelystad Airport, Rijkswaterstaat: zomaar een paar partijen die verwoede pogingen doen om Veluwse boeren op te kopen. Met de stikstofrechten in handen proberen ze hun projecten – zoals opening van Lelystad Airport – er snel door te drukken. De provincie Gelderland is woest. Waarom er op de Veluwe een ‘stikstofwildwest’ gaande is.

7 december