Brand bij rijtjeshuis in Volendam, opgeschaald naar grote brand

Bewoners IJmond willen weten hoe schadelijk vervuild stof is: ‘Ik overweeg om te verhuizen’

‘Een enkele keer’ een schadelijke stof als lood binnenkrijgen kan geen kwaad, vertelde GGD-arts Nienke van de Waal gisterenavond aan bewoners van de IJmond. Maar wat is ‘een enkele keer’?, vroegen ouders van buitenspelende kinderen zich af tijdens de informatiebijeenkomst in het gemeentehuis van Beverwijk naar aanleiding van het laatste RIVM-rapport over neerdalend stof in de Noord-Hollandse regio. Concrete antwoorden bleven uit.

23 november