Brandend isolatiemateriaal bij onkruidbestrijding in Purmerend

CBS: onbenut arbeidspo­ten­ti­eel het grootst in Groningen en Noord-Hol­land

Het onbenut arbeidspotentieel in de bevolkingsgroep van 15 tot 75 jaar was vorig jaar met 11,6 procent het grootst in de provincie Groningen, gevolgd door Noord-Holland met 11,1 procent. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers over het onbenut arbeidspotentieel, dat onder meer bestaat uit werklozen en onderbenutte deeltijdwerkers die meer uren zouden kunnen werken.

13 juni