Burgemeester Bijl verzegelt woning Purmerendse drugsdealer

Een drugsdealer kan een half jaar zijn woning in Purmerend niet in. Dat meldt Noord-Hollands Dagblad. De huurwoning aan de Pampusstraat in de wijk Wheermolen is door burgemeester Don Bijl gesloten. In de woning was een drugsdealer actief die in de buurt voor overlast zorgde.