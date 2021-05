Burgemeester Opmeer boos op feestende jongeren op grafstenen: ‘Respectloos en verdrietig voor nabestaanden’

P60 in Amstelveen podium voor eerste Super Smash Bros-toer­nooi sinds tweede lockdown

29 mei De Smash Nederland Ultimate League (SNUL) gaat een Super Smash Bros Ultimate toernooi organiseren in Poppodium P60. Voor dit toernooi worden acht spelers uitgenodigd die in de afgelopen periode goed hebben gepresteerd. Het evenement vindt op 10 juli plaats in Amstelveen, en wordt het eerste grote Super Smash Bros evenement sinds de tweede lockdown.