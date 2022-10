Burgemeesters vragen ‘met klem’ om overzicht over gemeentelijke opvang vluchtelingen

Het Veiligheidsberaad dringt er ‘met klem’ op aan dat Van der Burg zo snel mogelijk de zogeheten spreidingswet aanbiedt aan de Tweede Kamer. In die wet wordt onder andere dwang geregeld voor gemeenten die weigeren opvang te leveren. ,,Het is van belang om gemeenten zo snel mogelijk inzicht te geven in wat de gevolgen zijn als ze niet aan de wet voldoen. Dit scenario gaat gemeenten aansporen om nu al in actie te komen in de aanloop naar de nieuwe wet”, aldus Bruls. Het Veiligheidsberaad is al langer zeer geïrriteerd over gemeenten die niets doen.