Busje met kermisattractie brandt volledig uit op A9

met video Voor Simon was de rek uit het duo: ‘De lol is al een tijdje weg’

Simon Keizer sprak eind 2020 al uit dat ‘de lol al een tijdje weg was’ tussen hem en Nick Schilder. Dat zei hij gisteravond voor het oog van 1.032.000 kijkers over de breuk in Jinek. ,,We hebben een mooi gesprek gehad en uren samen gepraat.’’

30 augustus