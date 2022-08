Camper brandt volledig uit bij tankstation in Obdam

Lieke Klaver spurt naar vijfde plaats in finale 200 meter op EK: ‘Leuk, maar ook lastig’

Atlete Lieke Klaver is in haar eerste grote finale op de 200 meter als vijfde geëindigd. Het podium was op de EK atletiek in München nog niet in bereik voor de 23-jarige sprintster uit Enkhuizen. Ze klokte 22,88, iets boven haar persoonlijk record van 22,66.

20 augustus