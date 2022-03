CDA Bergen betreurt opstappen wethouder om misleidende campagnebrief

De plaatselijke CDA-afdeling schrijft op Facebook: ‘Ondanks het feit dat onder aan de brief duidelijk staat dat de brief is betaald door het CDA en er een aangepast gemeentelijk logo is gebruikt, zijn mogelijk mensen op het verkeerde been gezet en voelen zich door deze brief wellicht misleid. Dat is nooit onze bedoeling geweest. Naar die mensen bieden wij onze excuses aan. Om verdere verwarring te voorkomen heeft het CDA de verspreiding van de brief stopgezet en alle brieven vernietigd. Gelukkig was de brief nog slechts in enkele straten bezorgd. Het CDA betreurt dat deze actie vanuit de campagne heeft moeten leiden tot het opstappen van wethouder Valkering, maar wij respecteren zijn beslissing.’