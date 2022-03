Cel- en taakstraffen voor geënsceneerde overval op diamantair

Van G. is veroordeeld voor oplichting, witwassen en het doen van een valse aangifte. Hij heeft 73 dagen in voorarrest gezeten en hoeft niet terug de cel in. Wel legde de rechtbank hem een voorwaardelijke celstraf van 107 dagen op zodat de verdachte niet opnieuw de fout in gaat. “De verdachte is erg ver gegaan en heeft veel mensen laten schrikken”, oordeelde de rechtbank. “Hij heeft de mensen om hem heen in de veronderstelling laten verkeren dat er een gewapende overval had plaatsgevonden. Hierdoor heeft de politie onnodig grootschalig onderzoek moeten verrichten.”